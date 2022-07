Calcio femminile oggi, Europei 2022: orari partite 14 luglio, programma, tv, streaming (Di giovedì 14 luglio 2022) Prosegue lo spettacolo dei Campionati Europei di Calcio femminile 2022. Quest’oggi in Inghilterra si disputeranno due partite del gruppo D. Si inizierà alle ore 18:00 con l’attesissima sfida tra Italia e Islanda e poi si concluderà alle 21:00 con Francia-Belgio. I due match odierni valevoli per la seconda giornata della fase a gironi si potranno vedere in diretta tv su Rai 1 (solo per Italia-Islanda), Rai Sport (solo per Francia-Belgio), Sky Sport 1 e Sky Sport Football HD e in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta di Italia-Islanda. Calcio femminile, Europei 2022: vincono nel Gruppo C Svezia e Olanda, battute Svizzera e ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Prosegue lo spettacolo dei Campionatidi. Quest’in Inghilterra si disputeranno duedel gruppo D. Si inizierà alle ore 18:00 con l’attesissima sfida tra Italia e Islanda e poi si concluderà alle 21:00 con Francia-Belgio. I due match odierni valevoli per la seconda giornata della fase a gironi si potranno vedere in diretta tv su Rai 1 (solo per Italia-Islanda), Rai Sport (solo per Francia-Belgio), Sky Sport 1 e Sky Sport Football HD e in direttasu Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta di Italia-Islanda.: vincono nel Gruppo C Svezia e Olanda, battute Svizzera e ...

Pubblicità

FIGCfemminile : ???? Cogliamo l’occasione per ringraziare moltissimo te e @RadioItalia per il supporto che mostrate nei confronti del… - robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - psiviola_como : @manuela_repetti Una cultura ancora poco sviluppata quella del calcio femminile. Siamo con voi! ???? - BaruzzoMarco : @FilippoFacci1 E' esattamente cosi'. Temo pero' che per l'orrendo calcio femminile le cose potrebbero evolvere dive… -