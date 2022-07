(Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, il Burnley e ilsarebberoa un giocatore del Manchester. Il calciatore in...

Pubblicità

Calciomercato.com

... facendosi battere in trasferta dal. Per gli uomini di Antonio Conte ancora una sfida ... Venerdì 25 febbraio ore 21.00 -- Norwich (diretta Sky Sport Football, telecronaca Filippo ...... facendosi battere in trasferta dal. Per gli uomini di Antonio Conte ancora una sfida ... Venerdì 25 febbraio ore 21.00 -- Norwich (diretta Sky Sport Football, telecronaca Filippo ... Burnely e Southampton interessati a un giovane del City Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...