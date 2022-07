Avellino, due ragazze denunciano aggressione in zona movida (Di giovedì 14 luglio 2022) Accerchiate, minacciate, spintonate da un gruppo di giovanissimi. E' la denuncia presentata da due giovani donne di Avellino che la notte scorsa stavano rincasando attraversando via Duomo, nel centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Accerchiate, minacciate, spintonate da un gruppo di giovanissimi. E' la denuncia presentata da due giovani donne diche la notte scorsa stavano rincasando attraversando via Duomo, nel centro ...

Avellino, due ragazze denunciano aggressione in zona movida Accerchiate, minacciate, spintonate da un gruppo di giovanissimi. E' la denuncia presentata da due giovani donne di Avellino che la notte scorsa stavano rincasando attraversando via Duomo, nel centro storico della città. Sono riuscite a lanciare l'allarme con i telefonini, ma all'arrivo di una ...