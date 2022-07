Amici 21, Alex Rina è tornato con la ex? (Di giovedì 14 luglio 2022) Non è mistero che i fan di Amici 22 abbiano preso molto male la fine della storia d’amore tra il cantante Alex Rina (in arte Alex Wyse) e la balleRina Cosmary Fasanelli. Una relazione nata proprio nella scuola di Maria De Filippi e che sembrava destinata a durare. Ma così non è stato e c’è chi mormora (i ben informati) che Alex sia tornato tra le braccia della ex, la ragazza con cui era fidanzato quando è entrato ad Amici 21 e che ha lasciato proprio per Cosmary. In realtà non vi è alcuna prova di ciò, e anche se fosse, difficilmente ne troveremmo dal momento che Alex è famoso per la sua ritrosia e l’estrema riservatezza, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 luglio 2022) Non è mistero che i fan di22 abbiano preso molto male la fine della storia d’amore tra il cantante(in arteWyse) e la balleCosmary Fasanelli. Una relazione nata proprio nella scuola di Maria De Filippi e che sembrava destinata a durare. Ma così non è stato e c’è chi mormora (i ben informati) chesiatra le braccia della ex, la ragazza con cui era fidanzato quando è entrato ad21 e che ha lasciato proprio per Cosmary. In realtà non vi è alcuna prova di ciò, e anche se fosse, difficilmente ne troveremmo dal momento cheè famoso per la sua ritrosia e l’estrema riservatezza, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

Pubblicità

_Bj_Alex : RT @tanagliaaa: la tenerezza di jin, siamo i suoi migliori amici, confidenti e così è venuto su weverse per dirci com’era e che non conosce… - salagiochi1980 : ?? SERATA SVAGO CON GIOCHI A CASO CON LA CHAT IN DIRETTA QUI: - fradefo : @La_Bianconera Meno male sia andato in prestito agli amici del Bologna che tanti affari fanno con noi aiutandoci. A… - alex_chicchi : RT @Giogio47658624: @ErmannoKilgore Tolto cashbank tolto decreto dignità, tolto spazza corrotti. Ridato finanziamenti all'editoria. bloccat… - pardonmypandora : Comunque persone, uomini e amici come Alex Nuccetelli fanno meglio a rimanere nel dimenticatoio, perché ogni volta… -