Sonia Bruganelli difende Ilary Blasi: “Due pesi e due misure” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo aver letto di tutto sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è Sonia Bruganelli a commentare e come sempre lo fa distaccandosi da tutto ma osservando con gli occhi giusti. Si sta leggendo davvero di tutto sul perché Ilary Blasi e Totti si sarebbero lasciati e sommando i vari pettegolezzi non c’è dubbio, ha ragione Sonia Bruganelli che dice: “Due pesi e due misure. Che schifo”. Totti può stare più simpatico, Ilary Blasi meno o il contrario, ogni parola sulla coppia apporta sofferenza ai figli ma sembra si voglia cercare a tutti i costi la colpa della conduttrice. Nessuno sa e forse saprà mai cosa è successo. Si legge che Totti avrebbe voluto salvare il matrimonio, si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo aver letto di tutto sulla separazione trae Francesco Totti èa commentare e come sempre lo fa distaccandosi da tutto ma osservando con gli occhi giusti. Si sta leggendo davvero di tutto sul perchée Totti si sarebbero lasciati e sommando i vari pettegolezzi non c’è dubbio, ha ragioneche dice: “Duee due. Che schifo”. Totti può stare più simpatico,meno o il contrario, ogni parola sulla coppia apporta sofferenza ai figli ma sembra si voglia cercare a tutti i costi la colpa della conduttrice. Nessuno sa e forse saprà mai cosa è successo. Si legge che Totti avrebbe voluto salvare il matrimonio, si ...

Pubblicità

valen_mess_ : RT @LindaMenichini: Sonia Bruganelli io ti amo come te lo devo dire ?? #totti #tottiblasi #ilaryblasi - Methamorphose30 : RT @LindaMenichini: Sonia Bruganelli io ti amo come te lo devo dire ?? #totti #tottiblasi #ilaryblasi - comefossite : RT @LindaMenichini: Sonia Bruganelli io ti amo come te lo devo dire ?? #totti #tottiblasi #ilaryblasi - zazoomblog : Sonia Bruganelli ci va giù pesante: l’ultimo post sull’aereo privato è una stoccata alla sua collega - #Sonia… - infoitcultura : Gf vip, Sonia Bruganelli senza filtri su Totti-Blasi/ Le reazioni del web -