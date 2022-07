(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanto Stefano del Sole (AV) – Ideldi Avellino, su segnalazione dei Carabinieri di Solofra hanno partecipato alla ricerca di una ragazza di 22 anni, residente ad Avellino ma domiciliata a Santo Stefano del Sole, la quale si erata dal proprio domicilio senza più dare notizie di se. Le ricerche effettuate in nottata hanno dato esito negativo, ma nella mattinata di oggi 13 luglio, il proprietario di un agriturismo di Santo Stefano Del Sole, situato in località Sorgive, ha notato un’autovettura in sosta e ha avvertito i Carabinieri. Immediatamente si è levato in volo un elicottero deideldel nucleo di Pontecagnano, il quale ha individuato l’area e una volta atterrati, in collaborazione con il proprietario dell’azienda agrituristica, e ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Si allontana di casa e fa perdere le sue tracce, ritrovata dai Vigili del Fuoco ** - occhio_notizie : Si allontana di casa e fa perdere le sue tracce: ritrovata dai pompieri | - bassairpinia : AVELLINO. Una 22 enne si allontana da casa senza dare notizie, ritrovata visibilmente scossa in un terreno ad Sant… - LaGazzettaWeb : Mesagne, 82enne si allontana da casa e viene ritrovato dalle forze dell'ordine - Martin81291608 : @Thyria77 Un gatto raro!Difficilmente un gatto che si allontana da casa per così tanto tempo torna a casa non è un cane -

La Gazzetta del Mezzogiorno

... amata dai felini, non piace alle blatte: perfetta su balconi e davanzali come in; Olio di ... Sapone di Marsiglia : diciolto in acqua tiepida e spruzzato sui mobili o negli scarichi,le ...Con Mondo Reale si atterra sul pianeta Se la mostra Unknown Unknowns sidalla Terra per ... un'esposizione che ricostruisce in modo estremamente realistico l'interno di unaborghese del ... Mesagne, 82enne si allontana da casa e viene ritrovato dalle forze dell'ordine Una ragazza di 22 anni si allontana da casa ad Avellino e fa perdere le sue tracce: è stata ritrovata dai Vigili del Fuoco all’interno della sua automobile, visibilmente scossa ma in discrete ...Autore del colpo un minorenne con un complice. Il mezzo è stato restituito al proprietario In soli 40 secondi a Catania, in pieno giorno in Via Castello Ursino, un minorenne giunto con un complice in ...