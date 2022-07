Schianto tra auto e monopattino | morto un ragazzino

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo, il volo sull'asfalto e la corsa in ospedale, purtroppo inutile. Tragico incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì a Rho, nel Milanese, dove un ragazzo, ancora da identificare, èdopo essere stato investito...

Pubblicità

nieddupierpaolo : RT @notizie36601426: #Incidente a Rho, schianto tra monopattino e auto: morto un ragazzino - - notizie36601426 : #Incidente a Rho, schianto tra monopattino e auto: morto un ragazzino - - Yogaolic : Incidente a #Rho , schianto tra monopattino e auto: morto un ragazzino - NovaraToday : Incidente a Cavaglietto: schianto tra due auto, una finisce in un campo - ecodelchisone : Schianto frontale tra auto e moto a Saluzzo, muore un 28enne di Moretta -

MilanoToday.it

Incidente a Rho,monopattino e auto: morto un ragazzino Stando alle prime informazioni, il giovane si trovava a bordo di un monopattino elettrico. All'altezza del McDonald's, il suo ...Violentoin pieno centro nella notte. Feriti due minori, uno è stato elitrasportato. L'incidente è avvenuto intorno alle duevia De Nicola e corso della Repubblica. Per cause ancora al vaglio dei ... Incidente a Rho, schianto tra monopattino e auto: morto un ragazzino Teatro del dramma, che si è consumato verso mezzanotte e mezza, è stata la statale 33 del Sempione. Stando alle prime informazioni finora raccolte, il giovane ...L'incidente stradale è successo oggi 13 luglio 2022 poco dopo le 8 del mattino. Pare che la vittima sia andata a sbattere contro il marciapiede per poi finire a terra rovinosamente ...