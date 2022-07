Radar RD6 - Anche in Cina si punta sul pick-up elettrico

(Di mercoledì 13 luglio 2022)laguarda al promettente segmento dei-up elettrici. La Geely ha deciso infatti dire su questa categoria creando un brand specifico denominatoAuto, che presenta il modello RD6, atteso sul mercato cinese entro la fine dell'anno. Non si tratta semplicemente di un'operazione di marketing: il costruttore giapponese ha infatti creato un centro di ricerca e sviluppo specifico ad Hangzhou e un sito produttivo nella provincia dello Shandong. Seguirà una Suv elettrica. I modelli dellaAuto saranno tutti elettrici e pensati per il tempo libero: ilup RD6 è quindi il primo di una serie di prodotti che potrebbero debuttare in futuro, come ad esempio una derivata Suv basata sulla stessa piattaforma modulare, la Sea della Geely. Per il momento, ...

È il primo modello del nuovo marchio da Geely, dedicato a vetture full electric per il tempo libero. Arriverà anche una Suv ...Chinese car company Geely has unveiled Radar Auto, a new brand of electric "lifestyle vehicles" such as pickup trucks, SUVs and all-terrain vehicles (ATVs). The first product is the RD6 pickup truck, ...