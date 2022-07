Quarta dose over 60, dove prenotarsi in Lazio e Lombardia (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’emergenza Covid-19 sembra non conoscere fine, con i numeri dei contagi che nelle ultime settimane sono tornati a salire destando non poche preoccupazioni tra gli esperti. La nuova ondata del virus, caratterizzata principalmente da Omicron 5 che è diventata ormai la variante dominante, spinge ora il governo a fare pressione sulla Quarta dose di vaccino che fin qui in pochi hanno ricevuto. Da lunedì 11 luglio 2022 la platea per la Quarta dose del vaccino è stata ampliata, per cercare di far fronte alla nuova emergenza che sembrerebbe prendere di mira principalmente i più fragili come bambini e anziani. Ecco allora che, come riferito anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, l’Ema ha deciso di aprire l’offerta vaccinale a tutti gli over 60. Dal Lazio alla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’emergenza Covid-19 sembra non conoscere fine, con i numeri dei contagi che nelle ultime settimane sono tornati a salire destando non poche preoccupazioni tra gli esperti. La nuova ondata del virus, caratterizzata principalmente da Omicron 5 che è diventata ormai la variante dominante, spinge ora il gno a fare pressione sulladi vaccino che fin qui in pochi hanno ricevuto. Da lunedì 11 luglio 2022 la platea per ladel vaccino è stata ampliata, per cercare di far fronte alla nuova emergenza che sembrerebbe prendere di mira principalmente i più fragili come bambini e anziani. Ecco allora che, come riferito anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, l’Ema ha deciso di aprire l’offerta vaccinale a tutti gli60. Dalalla ...

