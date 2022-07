Nuova telefonata tra Conte e Draghi. Il cardinale Parolin: "Serve stabilità, non dividersi" (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - "Credo che nello scenario attuale più un governo è stabile più riuscirà a far fronte alle tante sfide che oggi si pongono". Le parole sono del segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, rispondendo ad una domanda a margine di un evento nella ambasciata italiana presso la Santa Sede. "Quando c'è qualcuno che ha in mano le redini della situazione pur con tutte le difficoltà che ci sono, perché nessuno ha la bacchetta magica, questo facilita certamente", ha aggiunto esortando a "lavorare insieme senza dividersi". Parolin ha anche ribadito che Papa Francesco andrà a Kiev appena possibile, ma "non sono in grado di dare precisazioni al riguardo, c'è questa volontà perchè il Papa la ha espressa in modo preciso ma sui tempi non sono in grado di fare nessuna affermazione". Nuova ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - "Credo che nello scenario attuale più un governo è stabile più riuscirà a far fronte alle tante sfide che oggi si pongono". Le parole sono del segretario di Stato vaticano, ilPietro, rispondendo ad una domanda a margine di un evento nella ambasciata italiana presso la Santa Sede. "Quando c'è qualcuno che ha in mano le redini della situazione pur con tutte le difficoltà che ci sono, perché nessuno ha la bacchetta magica, questo facilita certamente", ha aggiunto esortando a "lavorare insieme senza".ha anche ribadito che Papa Francesco andrà a Kiev appena possibile, ma "non sono in grado di dare precisazioni al riguardo, c'è questa volontà perchè il Papa la ha espressa in modo preciso ma sui tempi non sono in grado di fare nessuna affermazione"....

