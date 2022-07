Nino D’Angelo a Ballando Con Le Stelle? I desideri di Milly Carlucci

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci sarà ancheCon Le? Nella prossima edizione dello show Rai condotto dapotremmo vedere più di un cantante e il primo nome che spunta sul fronte della musica è quello di. Originario della Campania e apprezzato ovunque in Italia, il nome diCon Lepotrebbe impreziosire un ricco e variegato cast, almeno stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore sul web. A lanciare l’indiscrezione suè stato TVBlog in un articolo appena pubblicato. Mancano conferme ma stando a quanto risulta alla redazione, tra le volontà di...

Jeky655321 : Ma gli amici di juventibus che per giorni e giorni si sono presi per il culo da soli con quella canzonetta di nino… - infoitcultura : Ballando con le Stelle 17, Nino D'Angelo nel cast? L’indiscrezione - MonteroKlara : RT @arrucci261: @altrogiornorai1 @gaetanodangelo @serenabortone Nino D'Angelo sei una persona umile bravissimo e un grande artista, un abbr… - Gianbilico : Fateci caso; nelle foto del telescopio James Webb pubblicate dalla Nasa a destra si vede il palco dei Maneskin. Era… - rampiugo81 : @mirkonicolino Avvisate Nino d’angelo -

a Ballando con le Stelle 2022: nelle ultime ore è venuto fuori il nome del cantante napoletano per L'articoloa Ballando con le Stelle 2022: possibile la presenza nel cast ...Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle , in partenza dal prossimo 8 ottobre 2022 su Rai1, si aggiunge anche il nome di un amatissimo cantante:. Il cantautore napoletano, che nei mesi scorsi ha presentato il suo libro, torna a far parlare di sé dopo diverso tempo di lontananza dal piccolo schermo anche a causa della pandemia. ... Nino D’Angelo/ “Ero così felice quando non avevo niente poi il buio: morte di mamma…”