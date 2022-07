Muore bevendo una bottiglia di liquore in due minuti per guadagnare 11mila euro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ha cercato di vincere per portare a casa una somma cospicua (11mila euro), ma per farlo ha perso la vita . È accaduto in Sudafrica , a Wateryal (in provincia di Limpopo) a un uomo tra i 25 e i 30 anni... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ha cercato di vincere per portare a casa una somma cospicua (), ma per farlo ha perso la vita . È accaduto in Sudafrica , a Wateryal (in provincia di Limpopo) a un uomo tra i 25 e i 30 anni...

