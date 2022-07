Marco Richter costretto a fermarsi: diagnosticato un tumore al testicolo, l’attaccante dovrà operarsi (Di mercoledì 13 luglio 2022) La vita dell’attaccante Marco Richter è cambiata nel gioco di poche ore: il calciatore dell’Hertha Berlino dovrà infatti fermarsi a causa di un tumore al testicolo. Il calciatore si trovava regolarmente con la squadra, in fase di preparazione in vista della nuova stagione. Era sorridente nella foto di squadra, poi la sua vita è drasticamente cambiata. In seguito a un esame urologico a Richter è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, con conseguente operazione. “Marco Richter non sarà disponibile per il momento. Un esame urologico ha rivelato un tumore sul testicolo che dovrà essere rimosso chirurgicamente. Una diagnosi finale ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) La vita delè cambiata nel gioco di poche ore: il calciatore dell’Hertha Berlinoinfattia causa di unal. Il calciatore si trovava regolarmente con la squadra, in fase di preparazione in vista della nuova stagione. Era sorridente nella foto di squadra, poi la sua vita è drasticamente cambiata. In seguito a un esame urologico aè statounai testicoli, con conseguente operazione. “non sarà disponibile per il momento. Un esame urologico ha rivelato unsulcheessere rimosso chirurgicamente. Una diagnosi finale ...

