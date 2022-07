M5S: Conte, 'documento a Draghi non è sommatoria 'bandierine' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il documento consegnato al premier Mario Draghi mercoledì scorso "non l'ho inteso e non l'abbiamo inteso come una sommatoria di bandierine del M5S, come l'elenco di petizioni politiche da rivendicare con arroganza. Ma come un contributo serio, responsabile, rispetto al momento drammatiche che il Paese sta vivendo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea congiunta in cui ha annunciato l'Aventino parlamentare. "Il nostro documento esprime l'interpretazione del forte disagio non tanto del Movimento 5 Stelle, ma dei cittadini e delle imprese. Oggi è alla luce di questa crisi che dobbiamo lavorare e vivere la nostra esperienza politica. Oggi il nostro ruolo si definisce rispetto a queste urgenze e alla nostra capacità di leggerle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Ilconsegnato al premier Mariomercoledì scorso "non l'ho inteso e non l'abbiamo inteso come unadidel M5S, come l'elenco di petizioni politiche da rivendicare con arroganza. Ma come un contributo serio, responsabile, rispetto al momento drammatiche che il Paese sta vivendo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppeintervenendo all'assemblea congiunta in cui ha annunciato l'Aventino parlamentare. "Il nostroesprime l'interpretazione del forte disagio non tanto del Movimento 5 Stelle, ma dei cittadini e delle imprese. Oggi è alla luce di questa crisi che dobbiamo lavorare e vivere la nostra esperienza politica. Oggi il nostro ruolo si definisce rispetto a queste urgenze e alla nostra capacità di leggerle ...

