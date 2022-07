LIVE – Lecce-Bochum 2-3, Amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 13 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Lecce-Bochum, match valevole per la terza gara Amichevole della nuova stagione per i giallorossi. Gli uomini di Marco Baroni, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la conquista della promozione in Serie A, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella massima categoria. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 13 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Lecce-Bochum 2-3 (14? 17? Colombo, 35? Stoger, 44? Holtmann, 64? Ganvoula) 64?- Gol del Bochum, rete di Ganvoula! Lanciato in profondità non sbaglia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ladi, match valevole per la terza garadella nuova stagione per i giallorossi. Gli uomini di Marco Baroni, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la conquista della promozione in Serie A, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella massima categoria. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 13 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA2-3 (14? 17? Colombo, 35? Stoger, 44? Holtmann, 64? Ganvoula) 64?- Gol del, rete di Ganvoula! Lanciato in profondità non sbaglia ...

cercamjancora : RT @Franci2816: Gruppi per le fan action - live di Luigi - LECCE: - fit_mintag : RT @Franci2816: Gruppi per le fan action - live di Luigi - LECCE: - LecceCalcio : LIVE – Lecce-Bochum 0-0: tutto pronto a Bressanone - - SoloLecceIT : DIARIO DA FOLGARIA. L'amichevole: qui 'LIVE' Lecce-Bochum - Franci2816 : Gruppi per le fan action - live di Luigi - LECCE: -