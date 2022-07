L'autunno più difficile (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forse, passate le vacanze estive sarà il caso di cominciare a pensare alle elezioni. Perché, vista la crisi in tutti i settori, dopo la prima e la seconda Repubblica può arrivare anche la fine della Repubblica. Non so voi, ma quando Mario Draghi si insediò a Palazzo Chigi io tirai un sospiro di sollievo, perché pensai che il Paese sarebbe stato in mani più sicure di quelle di Giuseppe Conte. Subito dopo aver pensato ciò, tuttavia mi chiesi chi glielo facesse fare, ma, ritenendo che ambisse a diventare presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella, ne conclusi che l’ex governatore della Bce aveva accettato di tirare la variopinta carretta certo che di lì a un anno sarebbe stato ricompensato per il sacrificio. Non credo di andare troppo lontano dal vero se dico che il premier non ha alcuna stima della quasi totalità dei leader politici con cui ha a che fare e a cui però deve ... Leggi su panorama (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forse, passate le vacanze estive sarà il caso di cominciare a pensare alle elezioni. Perché, vista la crisi in tutti i settori, dopo la prima e la seconda Repubblica può arrivare anche la fine della Repubblica. Non so voi, ma quando Mario Draghi si insediò a Palazzo Chigi io tirai un sospiro di sollievo, perché pensai che il Paese sarebbe stato in mani più sicure di quelle di Giuseppe Conte. Subito dopo aver pensato ciò, tuttavia mi chiesi chi glielo facesse fare, ma, ritenendo che ambisse a diventare presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella, ne conclusi che l’ex governatore della Bce aveva accettato di tirare la variopinta carretta certo che di lì a un anno sarebbe stato ricompensato per il sacrificio. Non credo di andare troppo lontano dal vero se dico che il premier non ha alcuna stima della quasi totalità dei leader politici con cui ha a che fare e a cui però deve ...

I furbetti del Reddito di Cittadinanza: denunciate 15 persone L'attività svolta dal Comando della Polizia Locale ha permesso di accertare, dall'autunno scorso, erogazioni illecitamente percepite per più di 300 mila euro e soprattutto di avviarne la revoca'. ' È ... I cittadini pagheranno il flop dei "migliori": agli italiani restano le tasche vuote ...da dire se non la solita litania dei soldi a prestito del Pnrr Davvero la gente quest'autunno e ... Sul cui tavolo arriverà anche questa volta il conto di un fallimento ingigantito dalle cure dei più ... Salernonotizie.it L'attività svolta dal Comando della Polizia Locale ha permesso di accertare, dall'scorso, erogazioni illecitamente percepite perdi 300 mila euro e soprattutto di avviarne la revoca'. ' È ......da dire se non la solita litania dei soldi a prestito del Pnrr Davvero la gente quest'e ... Sul cui tavolo arriverà anche questa volta il conto di un fallimento ingigantito dalle cure dei... Sebastiani (Cnr): “Possibile picco Covid fra una decina giorni”. Poi, forse, autunno più sereno