Hamsik fa sognare i tifosi del Napoli | annuncio sul suo futuro

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Marekè intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete. L’ex capitano delha parlato del suoe ha svelato un retroscena riguardo il suo possibile ritorno ada dirigente. Marek(Getty Images) Di seguito le sue parole: “Adesso sono in ritiro in Slovenia col Trazbonspor, poi ci sposteremo in Austria tra pochi giorni. “Il gol più emozionante mai segnato? Quello in finale di Coppa Italia contro la Juventus quando abbiamo portato un trofeo in città dopo tanto tempo. Ricordo anche le reti segnate a Torino contro la Juventus dove vincemmo. Mi è venuta la pelle d’oca riascoltando la telecronaca di quella partita. Se è finito un ciclo a? Sto leggendo delle cose e mi ...