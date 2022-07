Apple e Jony Ive | l' addio è definitivo | il contratto di consulenza non sarà più rinnovato

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Alla base del mancato rinnovo deldil’ingerenza troppo forte dinelle questioni di LoveFrom e i mugugni degli azionisti, per niente felici di pagare uno studio di design esterno. Si chiude così una delle più importanti collaborazioni in ambito tecnologico...

"É l'uomo con più potere in, a parte il sottoscritto" dichiarò Steve Jobs in un'intervista Si chiude così definitivamente il rapporto fraIve, un sodalizio nato nel 1992 e che ha ...Ive si stanno lasciando e questa volta, secondo il New York Times , è davvero così. Ive ha lasciato il gigante tecnologico nel 2019 dopo oltre due decenni e ha fondato la sua società ...Nel 2019 aveva destato scalpore la notizia dell'abbandono di Apple da parte di Jony Ive, a cui per buona parte dobbiamo iPhone, iPod, iMac, MacBook Air, App ...Apple e LoveFrom, lo studio di design di Jony Ive, hanno interrotto la loro collaborazione, segnando la fine dell'era Ive a Cupertino.