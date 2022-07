Un posto al sole: Eugenio e Viola sono in crisi (Di martedì 12 luglio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Eugenio e Viola entrano in crisi a causa della confessione di Raffaele. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Eugenio e Viola purtroppo avranno molti problemi a causa di Raffaele. Tra i due c’è aria di crisi e questo potrebbe mettere fine alla loro storia per sempre. Intanto Alberto comincia a nutrire qualche dubbio circa l’identità del pentito che sta collaborando con Nicotera. Eugenio e Viola in crisi (web)Nunzio, invece, è deciso a lasciare il paese insieme alla sua fidanzata e per questo motivo ha chiesto ha Samuel di aiutarlo a gestire ... Leggi su formatonews (Di martedì 12 luglio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere cheentrano ina causa della confessione di Raffaele. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere chepurtroppo avranno molti problemi a causa di Raffaele. Tra i due c’è aria die questo potrebbe mettere fine alla loro storia per sempre. Intanto Alberto comincia a nutrire qualche dubbio circa l’identità del pentito che sta collaborando con Nicotera.in(web)Nunzio, invece, è deciso a lasciare il paese insieme alla sua fidanzata e per questo motivo ha chiesto ha Samuel di aiutarlo a gestire ...

