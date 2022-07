Messa in sicurezza e ripristino di monte Caputo e via Caputello, iniziati i lavori (Di martedì 12 luglio 2022) iniziati questa mattina i lavori di Messa in sicurezza e ripristino di via monte Caputo e via Caputello. Sul posto il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, che hanno voluto presenziare l’inizio dei lavori. “Le operazioni, svolte – spiega l’assessore Pupella – serviranno a ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona. Gli interventi consistono nella scarificazione e ripavimentazione della sede stradale al fine di mettere in sicurezza la percorribilità dell’arteria. Questi interventi fanno parte di una programmazione di Messa in sicurezza delle strade periferiche del ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 12 luglio 2022)questa mattina idiindi viae via. Sul posto il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, che hanno voluto presenziare l’inizio dei. “Le operazioni, svolte – spiega l’assessore Pupella – serviranno a ripristinare le condizioni dinella zona. Gli interventi consistono nella scarificazione e ripavimentazione della sede stradale al fine di mettere inla percorribilità dell’arteria. Questi interventi fanno parte di una programmazione diindelle strade periferiche del ...

