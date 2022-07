Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 12 luglio 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 12 luglio 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 9, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (104) 43 (84) 13 (82) 33 (79) 18 (77) Cagliari: 18 (108) 32 (60) 5 (58) 33 (56) 75 (48) Firenze: 81 (79) 86 (70) 26 (64) 40 (55) 18 (53) Genova: 38 (79) 52 (65) 14 (62) 21 (60) 24 (60) Milano: 59 (92) 42 (78) 45 (72) 34 (61) 67 (51) Napoli: 87 (72) 80 (66) 53 (61) 12 (58) 6 (56) Palermo: 66 (77) 75 (67) 79 (63) 73 (58) 77 (55) Roma: 13 (87) 16 (83) 12 (69) 26 (68) 81 (57) Torino: 14 (83) 37 (79) 57 ...

Pubblicità

leggoit : Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi martedì 12 luglio 2022: i numeri vincenti - Wm_alexis : #Superenalotto, Super Estate 2022: 300 'PREMI GARANTITI' da 50.000€ #SuperEstate2022 #12Luglio #14Luglio #16Luglio - telodogratis : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 12 luglio 2022 - GiuseppeAguina2 : SuperEnalotto al top: è un gioco d'azzardo da quando la sestina non si ricava dai primi estratti di alcune ruote de… - piliani_zaolo : @radiosilvana @Seventy799 @Kore_1993 @DubbiAbbi @boni_castellane Lotto o SuperEnalotto? -

, continua la caccia al 6 dei sogni . Con il jackpot che è arrivato a 236 milioni e 300 mila euro, cifra record in Italia e nel mondo, c'è attesa anche stasera per le estrazioni, ..., la giocata ripetuta lo rende ricco: quasi 200mila euro vinti in un colpo solo Otto volto la stessa giocata , un terno sulla ruota di Palermo. I numeri Estratti uno dietro l'altro sono il 45, ...FIUMICINO - Il Lazio torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 9 luglio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 45.589,41 euro. La prima giocata vincente è s ...NAPOLI - Il Lotto premia la Campania: a Marigliano, in provincia di Napoli, riporta Agipronews, sono stati vinti 45mila euro con un terno secco (11-29-70 ...