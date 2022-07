Lazio | l’impronta di Sarri sul calciomercato | l’allenatore ha cambiato le idee di Lotito

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 luglio 2022)dellaMauriziohail modo di fare ilin casa biancoceleste, modificando anche ledidi Mauriziosi vede non solo nel gioco della, ma in questa estate anche nel modo di fare mercato della società. Soprattutto di. Colpi mirati e una campagna acquisti ben avviata già a pochi giorni dall’apertura della sessione estiva. Come riporta Il Messaggero, il patron biancoceleste ha preso in mano tutte le trattative spendendo circa 50 milioni (cartellini, bonus e commissioni): Marcos Antonio (8+2); Cancellieri (7+3); Gila (6+1); Casale (7+3); Romagnoli (3) e Maximiano (7+3). L’elenco non è comunque completo perché da ...