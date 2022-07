L' assassino di Abe visto dalla profiler

Leggi su panorama

(Di martedì 12 luglio 2022) L’8 luglio, durante un comizio, è stato ucciso Shinzo Abe, ex premier giapponese. L’è Tetsuya Yamagami, di 41 anni, nato e vissuto a Nara, dove ha conseguito il diploma liceale. Sino al 2005 è stato membro dell’autodifesa marittima della Japan Self-Defense, la Jietai, nella regione di Hiroshima equale si è congedato per iniziare a lavorare in un’azienda nel Kanasai. Nella primavera del 2022 ha lasciato il lavoro a seguito di eccessiva prostrazione. Yamagami sarebbe stato appartenente al gruppo ultranzionalista Nippon Kaigi. Dopo l’arresto l’omicida avrebbe affermato di non aver sparato per motivi politici, ma di aver agito per risentimento nei confronti di una specifica organizzazione collegata all’ex premier, di cui la madre sarebbe parte e ove la stessa avrebbe perso molto denaro. Al comizio Yamagami sarebbe giunto in treno. Il ...