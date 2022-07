“In Afghanistan le Sas britanniche uccidevano civili disarmati” | l’inchiesta choc

Pubblicità

gabrielepx : RT @Infoconte: Crimini di guerra commessi dalle #SAS ( Britannici) in #Afghanistan e i successivi tentativi per insabbiarli I tanti omicid… - Infoconte : Crimini di guerra commessi dalle #SAS ( Britannici) in #Afghanistan e i successivi tentativi per insabbiarli I tant… - Judyhew88109289 : No different to Nazi’s. - edolo_p : RT @manolo_loop: Inchiesta della @BBCWorld sugli abusi delle SAS in #Afghanistan. Sfide a chi uccide di più. AK47 in mano ai cadaveri di c… - ricchiardic : RT @manolo_loop: Inchiesta della @BBCWorld sugli abusi delle SAS in #Afghanistan. Sfide a chi uccide di più. AK47 in mano ai cadaveri di c… -

la Repubblica

Ora la Bbc ha denunciato che uno squadrone dello Special air service () britannico avrebbe ucciso 54 afgani disarmati in una serie di azioni intra il 2010 e il 2011. Azioni criminali ......di sei mesi tra il 2010 e il 2011 Uno squadrone dello Special air service () britannico avrebbe ucciso 54 afgani disarmati in una serie di incidenti sospetti che si sono verificati in... Bbc: "Le Sas inglesi hanno ucciso civili afghani indiscriminatamente" BBC Panorama has discovered that one British SAS unit killed 54 people in suspicious circumstances in Afghanistan. This is the story of one of them. The Ministry of Defence says it will always hold UK ...THE Ministry of Defence has said a BBC programme investigating deaths during counter-insurgency operations carried out by the SAS, which is based ...