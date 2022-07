Il governo è in coma profondo, Draghi è in crisi nera e neppure Letta si sente tanto bene (Di martedì 12 luglio 2022) Se il premier Mario Draghi è politicamente ferito, neppure Enrico Letta si sente tanto bene. Già, dev’essere tutt’altro che gratificante tacciare un giorno sì e l’altro pure di irresponsabilità Matteo Salvini, salvo accorgersi che l’infingardo, il biforcuto, l’incosciente – cioè Giuseppe Conte – sta nel tuo stesso campo largo. “Poveretto, come soffre!“, diceva lo slogan di un famoso callifugo. Il problema è che il callo che angoscia Letta è difficile da rimuovere e anche da levigare. Come ha scritto Marco Travaglio nel suo editoriale di giornata, ogni ritorsione minacciata dal Pd all’indirizzo del M5S è destinata a produrre lo stesso panico di una pistola caricata ad acqua. Lo scossone di Conte agita il campo largo È così: se Letta minaccia di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Se il premier Marioè politicamente ferito,Enricosi. Già, dev’essere tutt’altro che gratificante tacciare un giorno sì e l’altro pure di irresponsabilità Matteo Salvini, salvo accorgersi che l’infingardo, il biforcuto, l’incosciente – cioè Giuseppe Conte – sta nel tuo stesso campo largo. “Poveretto, come soffre!“, diceva lo slogan di un famoso callifugo. Il problema è che il callo che angosciaè difficile da rimuovere e anche da levigare. Come ha scritto Marco Travaglio nel suo editoriale di giornata, ogni ritorsione minacciata dal Pd all’indirizzo del M5S è destinata a produrre lo stesso panico di una pistola caricata ad acqua. Lo scossone di Conte agita il campo largo È così: seminaccia di ...

