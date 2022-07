I genitori che partono per le vacanze, dimenticandosi il figlio di 7 anni in strada (Di martedì 12 luglio 2022) Una storia raccontata al cinema negli anni ’90, diventando un film cult del periodo natalizio. Ma quella finzione è diventata realtà a Bologna. Lo scorso fine settimana, infatti, un padre e una madre sono partiti per le vacanze estive. Avevano preparato tutto il necessario e lo avevano suddiviso sui due mezzi utilizzati per giungere alla loro meta per un periodo di riposo, lontano dal traffico della città. Ma al momento della partenza si sono dimenticati un pezzo. Non una valigia, non un materassino o un ombrellone: avevano lasciato a terra, in strada, il figlio di soli 7 anni. Bologna, i genitori che partono per le vacanze dimenticandosi il figlio Mamma ho perso l’automobile (o il camper). Perché la coppia aveva ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Una storia raccontata al cinema negli’90, diventando un film cult del periodo natalizio. Ma quella finzione è diventata realtà a Bologna. Lo scorso fine settimana, infatti, un padre e una madre sono partiti per leestive. Avevano preparato tutto il necessario e lo avevano suddiviso sui due mezzi utilizzati per giungere alla loro meta per un periodo di riposo, lontano dal traffico della città. Ma al momento della partenza si sono dimenticati un pezzo. Non una valigia, non un materassino o un ombrellone: avevano lasciato a terra, in, ildi soli 7. Bologna, icheper leilMamma ho perso l’automobile (o il camper). Perché la coppia aveva ...

