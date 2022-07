Ex Milan, Balotelli vicino al trasferimento in Spagna: indizio social? (Di martedì 12 luglio 2022) Il futuro di Balotelli, ex attaccante del Milan, potrebbe essere in Spagna. Sui social, in particolare Instagram, spunta un chiaro indizio Leggi su pianetamilan (Di martedì 12 luglio 2022) Il futuro di, ex attaccante del, potrebbe essere in. Sui, in particolare Instagram, spunta un chiaro

Pubblicità

PianetaMilan : Ex @acmilan, #Balotelli vicino al trasferimento in #Spagna: indizio social? #Calciomercato #Valencia #ACMilan… - MilanPress_it : #Balotelli e l'enigma su Instagram... ?? - gilnar76 : Ex #Milan, Balotelli vicino al trasferimento in Spagna? – FOTO #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan… - Milannews24_com : Ex #Milan, #Balotelli vicino al trasferimento in Spagna? – FOTO - sportli26181512 : Mario #Balotelli strizza l'occhio alla Liga spagnola: L'ex Inter e Milan, in una sua storia instagram, propone l'ip… -