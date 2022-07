È sempre più evidente che sul gas la Germania gioca una partita tutta sua (Di martedì 12 luglio 2022) La riduzione delle forniture di gas russo delle ultime settimane e lo stop temporaneo annunciato da Mosca sollevano una serie di questioni urgenti per l’Unione europea e per gli Stati Membri. Ma ancora una volta è la Germania, il Paese europeo più dipendente da Mosca sul fronte energetico, a rappresentare l’esempio più evidente delle contraddizioni e delle difficoltà che attanagliano l’Europa. Formalmente, l’interruzione del servizio di Nord Stream avverrà per delle riparazioni necessarie, ma è opinione di molti analisti che il governo russo miri in realtà a un nuovo rialzo dei prezzi, per mettere ulteriore pressione ai Paesi europei in merito alle sanzioni e al sostegno all’Ucraina. Bruno Le Maire, Ministro francese delle Finanze, ha affermato che l’Unione deve prepararsi a un taglio totale delle forniture di gas dalla Russia, e che servono subito ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 luglio 2022) La riduzione delle forniture di gas russo delle ultime settimane e lo stop temporaneo annunciato da Mosca sollevano una serie di questioni urgenti per l’Unione europea e per gli Stati Membri. Ma ancora una volta è la, il Paese europeo più dipendente da Mosca sul fronte energetico, a rappresentare l’esempio piùdelle contraddizioni e delle difficoltà che attanagliano l’Europa. Formalmente, l’interruzione del servizio di Nord Stream avverrà per delle riparazioni necessarie, ma è opinione di molti analisti che il governo russo miri in realtà a un nuovo rialzo dei prezzi, per mettere ulteriore pressione ai Paesi europei in merito alle sanzioni e al sostegno all’Ucraina. Bruno Le Maire, Ministro francese delle Finanze, ha affermato che l’Unione deve prepararsi a un taglio totale delle forniture di gas dalla Russia, e che servono subito ...

