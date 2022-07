Ditonellapiaga vince la Targa Tenco 2022 come Miglior Opera Prima con l’album “Camouflage” (Di martedì 12 luglio 2022) foto di Andrea ArianoROMA – Dopo Sanremo, il Disco di Platino per Chimica, il successo del nuovo singolo estivo Disco (I Love It) e un tour estivo che la sta consacrando come una delle più importanti protagoniste della nuova musica pop italiana, Ditonellapiaga – nome d’arte di Margherita Carducci – vince la prestigiosa Targa Tenco 2022 con il disco d’esordio Camouflage per la sezione Opera Prima. Un ulteriore traguardo a conferma del talento di una giovane artista che ha saputo conquistare pubblico e critica. Camouflage, uscito lo scorso 14 gennaio 2022 per Dischi Belli/BMG Italy, è il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 luglio 2022) foto di Andrea ArianoROMA – Dopo Sanremo, il Disco di Platino per Chimica, il successo del nuovo singolo estivo Disco (I Love It) e un tour estivo che la sta consacrandouna delle più importanti protagoniste della nuova musica pop italiana,– nome d’arte di Margherita Carducci –la prestigiosacon il disco d’esordioper la sezione. Un ulteriore traguardo a conferma del talento di una giovane artista che ha saputo conquistare pubblico e critica., uscito lo scorso 14 gennaioper Dischi Belli/BMG Italy, è il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Resi noti i vincitori delle #TargheTenco2022 vince #Marracash per Miglior Album Assoluto. #Blanco battuto da… - Lopinionista : Ditonellapiaga vince la Targa Tenco 2022 come Miglior Opera Prima con l'album 'Camouflage' - Franceschina273 : RT @IlContiAndrea: Resi noti i vincitori delle #TargheTenco2022 vince #Marracash per Miglior Album Assoluto. #Blanco battuto da #Ditonellap… - RadioWebItalia : Ditonellapiaga Vince la Targa Tenco 2022 come Miglior Opera Prima @RadioWebItalia - TelescaAlessia : RT @IlContiAndrea: Resi noti i vincitori delle #TargheTenco2022 vince #Marracash per Miglior Album Assoluto. #Blanco battuto da #Ditonellap… -