Decreto aiuti, Conte batte un colpo. E mette Draghi con le spalle al muro (Di martedì 12 luglio 2022) La strada è tracciata. Lo era a Montecitorio, lo sarà a Palazzo Madama. Contrariamente a quello che in tanti potevano pensare – e cioè che alla fine i pentastellati si sarebbero "piegati" alla politica di Mario Draghi, lasciando per l'ennesima volta correre – questa volta è andata il Movimento ha tenuto il punto sul Decreto aiuti dimostrando, come poi ha detto anche Giuseppe Conte in serata, "coerenza e linearità". Decreto aiuto, il M5S ha tenuto il punto. Conte: "C'è una questione di merito per noi importante" "Era una decisione già chiara perché c'è una questione di merito per noi importante", ha detto il presidente M5S ai cronisti commentando la decisione del gruppo parlamentare di non partecipare al voto sul Decreto aiuti. Nessun paradosso, dunque, ...

