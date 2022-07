Bologna | cadavere di un uomo trovato in una pozza di sangue Ipotesi di omicidio

Pubblicità

Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Il cadavere di un uomo riverso in una pozza di sangue è stato trovato nell'area abbandonata delle ferrovie alla periferi… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il cadavere di un uomo riverso in una pozza di sangue è stato trovato nell'area abbandonata delle fer… - Italian : Cadavere trovato in un'area dismessa a Bologna - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il cadavere di un uomo riverso in una pozza di sangue è stato trovato nell'area abbandonata dell… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Il cadavere di un uomo riverso in una pozza di sangue è stato trovato nell'area abbandonata delle ferrovie alla periferi… -

Ildi un uomo, riverso in una pozza di sangue, è stato ritrovato nell'area abbandonata delle ferrovie diSan Donato, in via Larga, all'alba di questa mattina. La vittima, di cui non sono ...- Ildi un uomo riverso in una pozza di sangue è stato trovato nell'area abbandonata delle ferrovieSan Donato, in via Larga, periferia di. Si tratterebbe di una ...Il cadavere riverso in una pozza di sangue è stato rinvenuto nell'area dismessa delle ferrovie alla periferia di Bologna. Non si conoscono ancora le generalità del defunto, si tratterebbe di un ragazz ...Il cadavere di un uomo, riverso in una pozza di sangue, è stato ritrovato nell'area abbandonata delle ferrovie di Bologna San Donato, in via Larga, all'alba di questa mattina. La vittima, di cui non ...