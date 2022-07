Battiti Live 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco (Di martedì 12 luglio 2022) Oggi, martedì 12 luglio, Italia 1 trasmette la seconda puntata stagionale di Battiti Live. Condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, lo show musicale itinerante si ferma anche questa settimana a Bari. Tanti sono i cantanti italiani... Leggi su europa.today (Di martedì 12 luglio 2022) Oggi, martedì 12 luglio, Italia 1 trasmette la secondastagionale di. Condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, lo show musicale itinerante si ferma anche questa settimana a Bari. Tanti sono iitaliani...

Pubblicità

RosalbaGiammel1 : @Sara74927299 Battiti live?????????????? Chiudere... chiudere ?????????????? - Sara74927299 : Ma non penso ci sarà la TV come successo sia a PDB e battiti live #prelemi - soundsblogit : Battiti Live 2022 in tv, puntata 12 luglio: i cantanti che si esibiranno, anticipazioni, diretta live dalle 21.20 - lauro_community : RT @radionorba: Ci siamo! Secondo appuntamento questa sera con il Radio Norba Cornetto Battiti Live da Bari, alle 21:15 su Italia 1 ???? ?? @… - cindykia25644 : RT @radionorba: Ci siamo! Secondo appuntamento questa sera con il Radio Norba Cornetto Battiti Live da Bari, alle 21:15 su Italia 1 ???? ?? @… -