Traffico Roma del 11-07-2022 ore 19:00 (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma dalla redazione Buonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani riaperta al transito sulla tangenziale La Nuova Circonvallazione interna prima chiusa altezza di Viale Etiopia per incidente verso San Giovanni restano code da Corso di Francia lunghe code dovute al Traffico intenso sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la lana file in carreggiata interna tra Flamini e Salaria è più avanti tra Casilina e Tuscolana intenso il Traffico in uscita da Roma code sulla Flaminia Casilina ed Appia incidente sulla Pontina altezza Pomezia verso Latina dopo l’incendio del 9 luglio Viale Togliatti ancora chiuso verso la Tuscolana Inoltre da questa mattina per motivi di sicurezza il viale è stato chiuso anche verso la Casilina molteplici ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedalla redazione Buonasera Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani riaperta al transito sulla tangenziale La Nuova Circonvallazione interna prima chiusa altezza di Viale Etiopia per incidente verso San Giovanni restano code da Corso di Francia lunghe code dovute alintenso sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la lana file in carreggiata interna tra Flamini e Salaria è più avanti tra Casilina e Tuscolana intenso ilin uscita dacode sulla Flaminia Casilina ed Appia incidente sulla Pontina altezza Pomezia verso Latina dopo l’incendio del 9 luglio Viale Togliatti ancora chiuso verso la Tuscolana Inoltre da questa mattina per motivi di sicurezza il viale è stato chiuso anche verso la Casilina molteplici ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Valori delle diossine oltre i limiti dopo l'ultimo grande incendio a Roma. Autodemolitori bloccano il traffico cont… - il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - zazoomblog : Traffico Roma del 11-07-2022 ore 18:30 - #Traffico #11-07-2022 #18:30 - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Anastasio II ?????? Traffico rallentato > Via Gregorio VII #Luceverde #Lazio - stexweb75 : Incendio a Roma, gli autodemolitori in protesta bloccano il traffico. Pronto l’incontro in Campidoglio - Il Tempo -