Se un privilegio (anche piccolo) diventa un danno per chi sta peggio: l’autobiografia di una classe in lotta del “chav” David Hunter (Di lunedì 11 luglio 2022) David Hunter è un chav di mezza età di Nottingham. chav, parola traducibile come coatto, è un termine semplice, che nella sfera di significato borghese ha assunto l’accezione generale di feccia, persona dalla parte sbagliata della società e della storia, lontana e allontanata dall’universo morale del benpensante. Questa parola diventa così un’etichetta, uno strumento per rendere omogeneo un gruppo complesso, ma semplificato e disumanizzato. Hunter è sopravvissuto ai suoi primi venticinque anni di vita ai margini della società, all’interno di un’economia informale che includeva anche spaccio, furti, sex work. Da quindici anni lavora nel settore della cura e milita nei movimenti anticapitalisti. Ha scritto due libri: chav. Solidarietà coatta, e Tute, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)è undi mezza età di Nottingham., parola traducibile come coatto, è un termine semplice, che nella sfera di significato borghese ha assunto l’accezione generale di feccia, persona dalla parte sbagliata della società e della storia, lontana e allontanata dall’universo morale del benpensante. Questa parolacosì un’etichetta, uno strumento per rendere omogeneo un gruppo complesso, ma semplificato e disumanizzato.è sopravvissuto ai suoi primi venticinque anni di vita ai margini della società, all’interno di un’economia informale che includevaspaccio, furti, sex work. Da quindici anni lavora nel settore della cura e milita nei movimenti anticapitalisti. Ha scritto due libri:. Solidarietà coatta, e Tute, ...

AlexBazzaro : @DanicWasTaken Grazie ma non c’è da ringraziare. Ho l’onore di avere un ruolo pubblico importante. È un privilegio,… - fattoquotidiano : Se un privilegio (anche piccolo) diventa un danno per chi sta peggio: l’autobiografia di una classe in lotta del “c… - AleCaruso87 : RT @__cinzia___: il modo in cui si preoccupa di chi è lì anche per lui, l’affetto che dimostra nei nostri confronti e la promessa di proteg… - parloamestessa : Gli spazi per i meno abbienti cadomai vanno ampliati e riqualificati per ridurre il sovraffollamento, per aiutare -… - ElisaconlaL : RT @AlexBazzaro: @DanicWasTaken Grazie ma non c’è da ringraziare. Ho l’onore di avere un ruolo pubblico importante. È un privilegio, fin ta… -