Questa è una protesta degli agricoltori olandesi, ma del 2019 (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra centinaia di trattori in fila mentre bloccano due strade parallele a più corsie. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Sempre più forti le proteste degli agricoltori olandesi: bloccata la rete autostradale e il confine con la Germania. Ai giornalisti italiani, impegnati con la variante nonticredopiù sfugge la notizia». Il riferimento è alle proteste in atto in Olanda dove gli agricoltori stanno protestando contro i piani del governo impegnato a tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di bestiame e la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti. La foto è reale, ma non è ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra centinaia di trattori in fila mentre bloccano due strade parallele a più corsie. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Sempre più forti le proteste: bloccata la rete autostradale e il confine con la Germania. Ai giornalisti italiani, impegnati con la variante nonticredopiù sfugge la notizia». Il riferimento è alle proteste in atto in Olanda dove glistannondo contro i piani del governo impegnato a tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di bestiame e la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti. La foto è reale, ma non è ...

