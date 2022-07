Perché Tesla rischia grosso nei prossimi due anni (Di lunedì 11 luglio 2022) Tesla è senza dubbio la casa automobilistica che ha innovato di più negli ultimi anni, inventando di fatto da zero la mobilità elettrica, tanto che ormai per molte persone la parola Tesla è sinonimo di auto elettrica. Dal 2008, quando è arrivata sul mercato la prima Roadster, lo scenario è molto cambiato: in 14 anni l'azienda californiana ha portato le sue vendite da poche migliaia di unità all'anno a quasi un milione (936.000 auto consegnate nel 2021). Nel frattempo, da qualche anno tutti i brand tradizionali hanno iniziato a rincorrere Tesla, chi con più convinzione e chi con meno, ma il concetto è che l'auto elettrica non è più solamente un affare di Tesla. Ed è per questo che Bank of America nell'ultima edizione del suo report periodico sull'automotive ha ipotizzato un futuro non ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 luglio 2022)è senza dubbio la casa automobilistica che ha innovato di più negli ultimi, inventando di fatto da zero la mobilità elettrica, tanto che ormai per molte persone la parolaè sinonimo di auto elettrica. Dal 2008, quando è arrivata sul mercato la prima Roadster, lo scenario è molto cambiato: in 14l'azienda californiana ha portato le sue vendite da poche migliaia di unità all'anno a quasi un milione (936.000 auto consegnate nel 2021). Nel frattempo, da qualche anno tutti i brand tradizionali hanno iniziato a rincorrere, chi con più convinzione e chi con meno, ma il concetto è che l'auto elettrica non è più solamente un affare di. Ed è per questo che Bank of America nell'ultima edizione del suo report periodico sull'automotive ha ipotizzato un futuro non ...

Pubblicità

fede11208820 : @StefaniaSiben sembrano tanti 44 mld....... meglio cosi' per gli azionisti tesla...... non ho capito perchè firmare… - Aio_Ben : RT @ErmannoKilgore: @FZanolli Perché è nei casini con Tesla sta licenziando e dopo un primo momento di euforia adesso le macchine elettric… - Mamertino3 : @Stonetoss_ita Sì ma quindi? Il pane aumenta perché le azioni Tesla costano troppo o perché non c'è il grano? - claudiosantori_ : #ElonMusk rinuncia all'acquisto di #Twitter non per i diversi account falsi bensì perché l'affare non è più sosteni… - erikasdumb : RT @Imbohemien: La perla della giornata di mio padre: “Ma perché non fanno una Tesla a benzina?” -