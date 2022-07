Oggi il sorvolo del dirigibile Goodyear sopra Gorizia (Di lunedì 11 luglio 2022) Oggi, 11 luglio, l’iconico dirigibile Goodyear passerà nei pressi di Gorizia nel suo viaggio per tornare a Friedrichshafen, dopo aver sorvolato – nel tardo pomeriggio di sabato 9 luglio – alcuni luoghi cardine della città di Milano come Duomo e Castello Sforzesco e aver fornito, ieri, la copertura aerea del FIA WEC (World Endurance Championship) a Monza. Un immenso dirigibile con la sua classica forma allungata che solca silenziosamente il cielo – imponente e al tempo stesso etereo – portando con sé il logo e i colori di Goodyear. Un’apparizione quasi surreale, fuori dal tempo e dallo spazio, che non passerà inosservata per tutti coloro che Oggi, 11 luglio, si troveranno nei pressi di Gorizia. Dopo aver sorpreso i cittadini di Milano sabato 9 ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 luglio 2022), 11 luglio, l’iconicopasserà nei pressi dinel suo viaggio per tornare a Friedrichshafen, dopo aver sorvolato – nel tardo pomeriggio di sabato 9 luglio – alcuni luoghi cardine della città di Milano come Duomo e Castello Sforzesco e aver fornito, ieri, la copertura aerea del FIA WEC (World Endurance Championship) a Monza. Un immensocon la sua classica forma allungata che solca silenziosamente il cielo – imponente e al tempo stesso etereo – portando con sé il logo e i colori di. Un’apparizione quasi surreale, fuori dal tempo e dallo spazio, che non passerà inosservata per tutti coloro che, 11 luglio, si troveranno nei pressi di. Dopo aver sorpreso i cittadini di Milano sabato 9 ...

