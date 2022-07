Meteo: in Lombardia temperature in aumento, venerdì attesi oltre 35 gradi (Di lunedì 11 luglio 2022) Milano, 11 lug.(Adnkronos) - Sulla Lombardia temperature in aumento fino a 35 gradi nei prossimi giorni. Secondo il bollettino Meteo di Arpa regionale, sull'Europa occidentale è presente un campo di alta pressione, indebolito sul suo fianco orientale da una saccatura in discesa sull'Europa centro e sudorientale, che determinerà avvezione di aria relativamente più fresca in quota con associata debole instabilità prevalentemente concentrata sulla fascia alpina e prealpina. Più nel dettaglio, nella giornata di oggi, a partire dalle ore pomeridiane, è previsto un transito di nubi a media a alta quota che porteranno a un cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili nella seconda parte della giornata sui rilievi alpini e prealpini, non esclusi in tarda serata isolati rovesci sulla fascia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Milano, 11 lug.(Adnkronos) - Sullainfino a 35nei prossimi giorni. Secondo il bollettinodi Arpa regionale, sull'Europa occidentale è presente un campo di alta pressione, indebolito sul suo fianco orientale da una saccatura in discesa sull'Europa centro e sudorientale, che determinerà avvezione di aria relativamente più fresca in quota con associata debole instabilità prevalentemente concentrata sulla fascia alpina e prealpina. Più nel dettaglio, nella giornata di oggi, a partire dalle ore pomeridiane, è previsto un transito di nubi a media a alta quota che porteranno a un cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili nella seconda parte della giornata sui rilievi alpini e prealpini, non esclusi in tarda serata isolati rovesci sulla fascia ...

