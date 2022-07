Maturità 2022 | 17 i ragazzi diplomati con 100 I NOMI

(Di lunedì 11 luglio 2022) MONREALE – Si sono conclusi gli esami di stato all’Istituto Basile-D’Aleo. Molti giovanisono pronti a fare il loro ingresso nel mondo degli adulti. Sono 117 gli studenti e le studentesse che hanno già appeso al muro la pergamena. Ma chi sono gli studenti da record? Per il Liceo Scientifico si diplomano con 100 Mariagabriella Diecidue, Ilenia Errico, Marta Lupo, Fulvio Porrovecchio, Gabriele Rispetta e Alessio Venezia, con 100 e lode Cristina Cammuca. Per il Liceo Classico si diplomano con 100 e lode Virginia Costantino, Alessandro di Miceli, Daniela Fastiggi, Gaia Mazzola, con 100 Claudia Cammarata. Invece, per il Liceo Artistico si diplomano con 100 Cettina Costa, Silvia Casamento, Giovanna Adimino, Federica Sorrentino, Alessia Sanfilippo. Commenti positivi dai professori: “Siamo molto orgogliosi e soddisfatti dei nostri studenti. Sono più consapevoli ...

Pubblicità

ilgoriziano : Esame di Maturità, Rachele unica promossa con 100 al Max Fabiani. #ilgoriziano ?? SEGUICI anche su Instagram ->… - AlexMarinuzzi91 : Ok situazioni diverse perché nel 2019 Charles difendeva e Max attaccava mentre nel 2022 le parti erano invertite ma… - alfonso25592 : Maturità 2022 da horror, Liliana Segre di colore: shock - CorriereAlpi : Maturità 2022: al Catullo Letizia Mary con lode. Valentina a un bivio: lavoro o giurisprudenza? - tribuna_treviso : Al Turistico di Conegliano 7 giovani diplomate con il massimo dei voti. Ciascuna di loro ha un sogno nel cassetto:… -

Corriere della Sera

FABIO DE CONTI - Direttore Cardiologia Nato nel 1964 a Vittorio Veneto, dopoclassica si è ... Il dr De Conti ha iniziato il servizio all'Ospedale di Montebelluna il 15 aprile. FRANCESCO ...F1 - Gran Premio d'Austria, il podio dei promossi: Charles Leclerc, Haas, il dito di Fernando Alonso 1. Charles Leclerc . Non per il risultato, ma per come è arrivato. E cioè con unapiena. Da pilota vero, quando ... «Maturità 2022, si torni a prove serie o si elimini del tutto l’esame»