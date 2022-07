Il regista dissidente Jafar Panahi arrestato a Teheran. Un attivista suo amico: «Rischia 6 anni di carcere» (Di lunedì 11 luglio 2022) La notizia vola da Teheran in tuto il mondo: in Iran la mannaia punitiva contro i dissidenti si è abbattuta anche su Jafar Panahi. Il regista dissidente iraniano, è stato arrestato oggi mentre si trovava in procura per chiedere informazioni riguardo le sorti di un altro cineasta, Mohammad Rasoulof, detenuto da venerdì. È l’ultimo anello di una catena di eventi che sta sconvolgendo il mondo culturale iraniano, deflagrando anche a livello internazionale. Specie oggi dopo che si è sparso l’annuncio del fermo di Panahi. Una vicenda che riporta sotto i riflettori politica repressiva e mano pesante delle autorità locali. Iran, arrestato a Teheran il regista dissidente Panahi Dunque, anche ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) La notizia vola dain tuto il mondo: in Iran la mannaia punitiva contro i dissidenti si è abbattuta anche su. Iliraniano, è statooggi mentre si trovava in procura per chiedere informazioni riguardo le sorti di un altro cineasta, Mohammad Rasoulof, detenuto da venerdì. È l’ultimo anello di una catena di eventi che sta sconvolgendo il mondo culturale iraniano, deflagrando anche a livello internazionale. Specie oggi dopo che si è sparso l’annuncio del fermo di. Una vicenda che riporta sotto i riflettori politica repressiva e mano pesante delle autorità locali. Iran,ilDunque, anche ...

