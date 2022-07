Fernando Alonso, via le mani dal volante: "vaffa" a Tsunoda a 300 all'0ra, da brividi | Video (Di lunedì 11 luglio 2022) “No, no, così non si fa”. Nella straordinaria gara di Charles Leclerc e della Ferrari in Austria, con un Mondiale ora riaperto nei confronti di Max Verstappen — e tra i vergognosi casi di molestie ad alcune tifose da parte di fan ubriachi dell'olandese della Red Bull, dei quali siamo venuti a conoscenza durante il weekend —, ricordiamo in gara la straordinaria prestazione di Mick Schumacher (6° finale dopo i primi punti conquistati con l'8° posto di Silverstone) e il gesto di Fernando Alonso a Yuki Tsunoda in pieno sorpasso. Quel dito a fare un “no”, che lo spagnolo ha rivolto al giapponese dell'AlphaTauri, reo di aver mandato con anteriore e posteriore destra sull'erba l'Alpine del due volte iridato. La manovra azzardata di Tsunoda Dopo aver provato a passare Yuki in pieno rettilineo, con altissime velocità, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “No, no, così non si fa”. Nella straordinaria gara di Charles Leclerc e della Ferrari in Austria, con un Mondiale ora riaperto nei confronti di Max Verstappen — e tra i vergognosi casi di molestie ad alcune tifose da parte di fan ubriachi dell'olandese della Red Bull, dei quali siamo venuti a conoscenza durante il weekend —, ricordiamo in gara la straordinaria prestazione di Mick Schumacher (6° finale dopo i primi punti conquistati con l'8° posto di Silverstone) e il gesto dia Yukiin pieno sorpasso. Quel dito a fare un “no”, che lo spagnolo ha rivolto al giapponese dell'AlphaTauri, reo di aver mandato con anteriore e posteriore destra sull'erba l'Alpine del due volte iridato. La manovra azzardata diDopo aver provato a passare Yuki in pieno rettilineo, con altissime velocità, il ...

