Dl Aiuti, la Camera approva il provvedimento con 266 sì ma senza M5s. Le tensioni si spostano in Senato (Di lunedì 11 luglio 2022) La discussione si è conclusa in circa tre ore, senza grandi tensioni in aula. Il Dl Aiuti è stato approvato dalla Camera con 266 voti favorevoli 47 contrari e 313 partecipanti al voto. Scontro rinviato, dunque, visto che il Movimento 5 Stelle fin dalla mattina aveva annunciato che non avrebbe partecipato al voto di Montecitorio. L’oggetto del contendere è sempre la presenza, nel testo, di procedure semplificate che potrebbero consentire di aprire più velocemente un termovalorizzatore per i rifiuti di Roma. Il capogruppo pentastellato Davide Crippa, intervenendo in aula per le dichiarazioni di voto ha spiegato: «Il nostro sostegno al governo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l’utilità di parte delle misure ma non valutando bene i metodi ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) La discussione si è conclusa in circa tre ore,grandiin aula. Il Dlè statoto dallacon 266 voti favorevoli 47 contrari e 313 partecipanti al voto. Scontro rinviato, dunque, visto che il Movimento 5 Stelle fin dalla mattina aveva annunciato che non avrebbe partecipato al voto di Montecitorio. L’oggetto del contendere è sempre la pre, nel testo, di procedure semplificate che potrebbero consentire di aprire più velocemente un termovalorizzatore per i rifiuti di Roma. Il capogruppo pentastellato Davide Crippa, intervenendo in aula per le dichiarazioni di voto ha spiegato: «Il nostro sostegno al governo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l’utilità di parte delle misure ma non valutando bene i metodi ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Oggi alla Camera il M5S non voterà il dl Aiuti con l’inceneritore. Giovedì al Senato voto unico e niente fiducia. M… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Nuova prova in Aula alla Camera con il voto finale sul Decreto Aiuti mentre resta la tensione dentro al M… - ilfoglio_it : È pronto 'un decreto, corposo nella quantità e nelle misure', dice il sottosegretario Garofoli: circa 10 mld con cu… - Grizzly_volante : RT @Enrico__Costa: Sto ascoltando in aula alla Camera l’intervento strampalato del capogruppo M5S Crippa sul decreto Aiuti. Un discorso da… - genv66 : RT @Enrico__Costa: Sto ascoltando in aula alla Camera l’intervento strampalato del capogruppo M5S Crippa sul decreto Aiuti. Un discorso da… -