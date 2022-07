Con ADOland gli adolescenti tornano ad incontrarsi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Gite in montagna, arrampicata sportiva, uscite in barca a vela, visite ad eccellenze imprenditoriali bergamasche: sono alcune delle proposte fatte a ragazze e ragazzi in affido con il progetto ‘. Rintracciare talenti e passioni’, che ha visto lavorare in tandem la cooperativa AEPER e l’associazione ‘L’Arca di Leonardo’. Il progetto, finanziato dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, ha avuto inizio nel luglio del 2021 e ha coinvolto 36 genitori affidatari e 18 giovani tra i 14 e i 17 anni, provenienti da diversi comuni del territorio bergamasco. Un gruppo aperto anche a fratelli e sorelle affidatari, per assicurare maggiore eterogeneità. Le loro voci si possono ascoltare nel podcast di, ‘Audiolescenti’, al momento due puntate su Spotify. Ricerche nazionali ed internazionali hanno evidenziato gli effetti collaterali della pandemia sui ...