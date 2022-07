Classifica WTA: Trevisan nuova leader azzurra (Di lunedì 11 luglio 2022) Tante novità in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane alla conclusione di Wimbledon (che pure non assegnava punti): Martina guadagna tre posizioni salendo al n.26 ma soprattutto diventa la prima giocatrice d'Italia, scavalcando Giorgi, che fa un passo indietro (n.28). Recupera otto posti Paolini (n.64) mentre ne guadagna sette Bronzetti (n.66) che sigla l'ennesimo primato di questi ultimi mesi. Da segnalare le 34 posizioni guadagnate in un colpo solo da Errani (n.127), grazie al successo nel WTA 125k di Contrexeville Leggi su federtennis (Di lunedì 11 luglio 2022) Tante novità in chiavenel ranking pubblicato stamane alla conclusione di Wimbledon (che pure non assegnava punti): Martina guadagna tre posizioni salendo al n.26 ma soprattutto diventa la prima giocatrice d'Italia, scavalcando Giorgi, che fa un passo indietro (n.28). Recupera otto posti Paolini (n.64) mentre ne guadagna sette Bronzetti (n.66) che sigla l'ennesimo primato di questi ultimi mesi. Da segnalare le 34 posizioni guadagnate in un colpo solo da Errani (n.127), grazie al successo nel WTA 125k di Contrexeville

