Avellino | doppia ufficialità in entrata | ecco Russo e Auriletto

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Simonee Raffaelesono ufficialmente due calciatori dell’. Dopo le visite mediche dei giorni scorsi, la società irpina ha annunciato il doppio ingaggio. Doppio accordo su base biennale per entrambi. Il primo è un difensore classe ’98 cresciuto nelle giovanili del Torino. In carriera ha indossato le maglie di Reggina, Matera e Pro Vercelli. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 115 presenze tra campionato di Serie c, Coppa Italia e playoff.ha indossato le maglie di Albissola, Pro Vercelli, Rieti, Grosseto e Messina. In totale ha collezionato tra i professionisti 100 presenze, divise tra Serie C e Coppa Italia, nelle quali ha messo a segno 4 gol e fornito 6 assist ai propri compagni di squadra. L'articolo proviene da ...