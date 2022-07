Amici 22, dopo LDA arriva il figlio di un cantante famosissimo (Di lunedì 11 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici 22, dopo il successo di LDA, pare proprio che tra i nuovi talenti sia in arrivo un nuovo figlio d’arte: si tratta di un cantautore famoso. Continua a fare notizia il famoso talent show di Canale Cinque che dopo il grande successo della passata edizione, è confermatissimo nei prossimi mesi con alla guida come Leggi su youmovies (Di lunedì 11 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.22,il successo di LDA, pare proprio che tra i nuovi talenti sia in arrivo un nuovod’arte: si tratta di un cantautore famoso. Continua a fare notizia il famoso talent show di Canale Cinque cheil grande successo della passata edizione, è confermatissimo nei prossimi mesi con alla guida come

Pubblicità

enricoruggeri : Voce con il suo vibrato inconfondibile, grandi canzoni che hanno segnato un’epoca nella quale il pop era arte e mes… - enpaonlus : Finisce in un canale e muore, a dare l’allarme il suo cane Black: dopo l’incidente è tornato dagli amici del propri… - LaSara62220282 : RT @Zziagenio78: Non vorrei tirare conclusioni affrettate ma dopo 30 anni mi sento di dire che i 4 amici al Bar che volevano cambiare il mo… - _giu_liia : RT @its__unre4ll: mattia domani dopo l'esame: 'io sarò x sempre famoso per essere riuscito a recuperare 5 mesi di scuola, essermi diplomat… - itsxnico : RT @its__unre4ll: mattia domani dopo l'esame: 'io sarò x sempre famoso per essere riuscito a recuperare 5 mesi di scuola, essermi diplomat… -