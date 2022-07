Uomini e Donne, Matteo Ranieri: arriva la presa di posizione della sorella di Valeria Cardone (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la rottura tra Matto e Valeria, arriva una chiara presa di posizione da parte della sorella dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la rottura tra Matto euna chiaradida partedell'ex corteggiatrice di

Pubblicità

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - Macckman1 : RT @crisalidemalva: Benvenuti su Twitter. Qui nessuno ce l'ha con qualcuno in particolare. Ce l'abbiamo con tutti: donne, uomini, vecchi, b… - pussiterrorism : @Kokodewa7890 @piccolalolitaa @cuckoldsen Sì ma rispondi alla domanda, chiamale sceme quelle che fanno così anzi so… -