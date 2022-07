Meteo, caldo assassino: dove si toccano i 39°, le previsioni-choc (Di domenica 10 luglio 2022) Una tregua, neppure poi così "tregua", e destinata a durare pochissimo. Si parla del Meteo e delle temperature-killer che si registrano in Italia così come in tutto il resto d'Europa. Già, abbiamo passato diversi giorni con la colonnina di mercurio vicina o anche sopra i 40°, ora si torna a respirare. Ma come detto, durerà poco: già tra pochi giorni è attesa una nuova ondata di calore, eccezionale, ancor peggiore di quella precedente. Sta arrivando infatti la canicola africana. Da mercoledì 13 luglio, spiegano gli esperti di 3bMeteo, infatti arriverà l'anticiclone africano, che si farà sentire in modo ancor più veemente: gli esperti assicurano che sta per iniziare la peggiore ondata di calore di questa già rovente estate 2022. Dopo grandine, nubifragi e temporali di questi ultimi giorni, ecco l''alta pressione delle Azzorre. Da mercoledì, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Una tregua, neppure poi così "tregua", e destinata a durare pochissimo. Si parla dele delle temperature-killer che si registrano in Italia così come in tutto il resto d'Europa. Già, abbiamo passato diversi giorni con la colonnina di mercurio vicina o anche sopra i 40°, ora si torna a respirare. Ma come detto, durerà poco: già tra pochi giorni è attesa una nuova ondata di calore, eccezionale, ancor peggiore di quella precedente. Sta arrivando infatti la canicola africana. Da mercoledì 13 luglio, spiegano gli esperti di 3b, infatti arriverà l'anticiclone africano, che si farà sentire in modo ancor più veemente: gli esperti assicurano che sta per iniziare la peggiore ondata di calore di questa già rovente estate 2022. Dopo grandine, nubifragi e temporali di questi ultimi giorni, ecco l''alta pressione delle Azzorre. Da mercoledì, ...

