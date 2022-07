LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro di Duccio Marsili nel pattinaggio! Parrello di bronzo, Semeraro in finale (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 01.20 KARATE – Ora la finale dei -75 kg maschili tra l’egiziano Abdelaziz e l’ucraino Horuna, a seguire le premiazioni poi sarà il turno di Silvia Semeraro. 01.15 KARATE – Nei -61 kg oro all’ucraina Serogina (Ucraina) che ha superato Grande (Perù). 01.10 FLOORBALL – L’ultimo match di giornata sarà quello tra Stati Uniti e Canada. 01.05 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Ritardata l’ultima finale odierna, la 10000 metri a eliminazione maschile, per via della pioggia su Birmingham. 01.00 KARATE – La prima finale per l’oro sarà quella del kumite -61 kg donne tra Grande (Perù) e Serogina (Ucraina). 00.55 HOCKEY IN LINEA – Gli Stati Uniti superano 6-2 la Francia. 00.50 HOCKEY IN LINEA – Stati Uniti avanti ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 01.20 KARATE – Ora ladei -75 kg maschili tra l’egiziano Abdelaziz e l’ucraino Horuna, a seguire le premiazioni poi sarà il turno di Silvia. 01.15 KARATE – Nei -61 kg oro all’ucraina Serogina (Ucraina) che ha superato Grande (Perù). 01.10 FLOORBALL – L’ultimo match di giornata sarà quello tra Stati Uniti e Canada. 01.05 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Ritardata l’ultimaodierna, la 10000 metri a eliminazione maschile, per via della pioggia su Birmingham. 01.00 KARATE – La primaper l’oro sarà quella del kumite -61 kg donne tra Grande (Perù) e Serogina (Ucraina). 00.55 HOCKEY IN LINEA – Gli Stati Uniti superano 6-2 la Francia. 00.50 HOCKEY IN LINEA – Stati Uniti avanti ...

