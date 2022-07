Letizia di Spagna | Felipe da solo e in difficoltà Il suo messaggio della Reina

(Di domenica 10 luglio 2022) La Regina dinon ha potuto seguire seguire tutti gli impegni segnati sull’agenda a causa del Covid a cui è risultata positiva pochi giorni fa, e la sua assenza si è fatta sentire soprattutto a Ermua, in occasionecommemorazione del 25° anniversario dell’assassinio del consigliere Miguel Ángel Bianco. All’omaggio per le vittime del terrorismo era ovviamente presente il Re, il quale si è trovatoe ha portato a tutti ilRegina.di, il suoportato daReVI si è recato ad Ermua per commemorare le vittime di terrorismo, in occasione del 25° anniversario dell’assassinio di Miguel Ángel Bianco, avvenuto il 10 luglio del ...

Pubblicità

vogue_italia : Letizia di Spagna e l'arte di riciclare (strepitosi) abiti vintage dall'armadio della suocera, la regina Sofia - ParliamoDiNews : Letizia di Spagna, problemi di salute per la Regina: come sta - - monarchico : La #Regina #Letizia di #Spagna #positiva al #test del #COVID-19 #monarquia #reina #monarchy #queen #monarchia… - CrestaLaila : Letizia di Spagna e la figlia Leonor al premio della Fondazione Principessa di Girona 2022: lo stile è di famiglia… - monarchico : La #principessa #Leonora e l'#Infanta #Sofia ad un #seminario e poi con il #Re #Felipe e la #Regina #Letizia alla… -

La vicenda dell'anello di fidanzamento della reginaè forse la più singolare e fitta di ... invece di passare la carta di credito personale, l allora cognato dell erede al trono di...di, cosa ne sarà di lei C'è chi è già pronta per sostituirla: lo hanno pensato tutti appena l'hanno vistadiè nota per essere una delle lady royal più belle e chic di ...Letizia di Spagna assente ad Ermua per via del Covid: Felipe è solo, ma porta un messaggio da parte della Regina.Letizia di Spagna è in isolamento a causa del Covid. Ma non si sente la sua mancanza perché il suo posto è stato preso da una giovanissima Principessa.